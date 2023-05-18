Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: İşte Suriye için yol haritası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Cumhur İttifakı’na üye parti temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, uluslararası konjonktürün aşırıcı, demokrasi karşıtı akımlar için daha elverişli olmasına asla aldırış etmeden, Cumhuriyeti ve demokrasiyi bütün dünyaya örnek hale getireceklerini belirterek, "28 Mayıs'taki ikinci turu da yine başarıyla, huzur içinde ve kardeşçe gerçekleştireceğiz. Seçim sonrasındaki süreçte dış politikadaki önceliğimiz atılım ve açılımlarımızı sürdürmek olacak." diye konuştu.
Seçimlerden sadece 4 gün önce Moskova'da olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
- Dörtlü toplantı ile hem Suriye ile ilişkilerimizin normalleştirilmesi, hem de Suriye'deki iç durumun normalleşmesi yönünde ciddi bir adım attık. Ortak amacımız terör tehdidini yok etmek, sığınmacıların güvenli geri dönüşlerini sağlamak, Suriye'deki siyasi süreci canlandırmak. Bütün bunlar birbiriyle bağlantılı, kapsamlı planlar gerektiren, günlük siyasi sloganlara indirgenemeyecek politikalardır. Ancak kararlı ve tutarlı diplomatik ve askeri angajmanla bu süreci yürütebilirsiniz. Devletimizin temel çıkarlarını, ulusal güvenliğimizi ikinci plana atan, sadece askerleri çekme söylemini kullanmış olmak için yapılan açıklamalar tehlikelidir. Suriye'den mülteci hareketini tetikleyen üç temel faktör var. Siyasi süreçteki tıkanıklık, DEAŞ ve PKK/YPG. Bizim sahada terörün her türüyle mücadelemiz, bugün göçü tetikleyen bu tehdidi de ortadan kaldırdığı gibi, geri dönüşler için güvenli alanlar da yaratıyor. Suriye'deki istikrarsızlığın ve bunun yarattığı tehditlerin siyasi süreç canlandırılmadan bertaraf edilmesi gerçekçi değil. Bu nedenle, Astana Süreci dahil olmak üzere, bütün arayışların ana aktörlerinden olduk.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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