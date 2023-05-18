Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: İşte Suriye için yol haritası

Çavuşoğlu, uluslararası konjonktürün aşırıcı, demokrasi karşıtı akımlar için daha elverişli olmasına asla aldırış etmeden, Cumhuriyeti ve demokrasiyi bütün dünyaya örnek hale getireceklerini belirterek, "28 Mayıs'taki ikinci turu da yine başarıyla, huzur içinde ve kardeşçe gerçekleştireceğiz. Seçim sonrasındaki süreçte dış politikadaki önceliğimiz atılım ve açılımlarımızı sürdürmek olacak." diye konuştu.

Seçimlerden sadece 4 gün önce Moskova'da olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: