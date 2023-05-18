Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: İşte Suriye için yol haritası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Cumhur İttifakı’na üye parti temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Son Güncelleme:

Çavuşoğlu, uluslararası konjonktürün aşırıcı, demokrasi karşıtı akımlar için daha elverişli olmasına asla aldırış etmeden, Cumhuriyeti ve demokrasiyi bütün dünyaya örnek hale getireceklerini belirterek, "28 Mayıs'taki ikinci turu da yine başarıyla, huzur içinde ve kardeşçe gerçekleştireceğiz. Seçim sonrasındaki süreçte dış politikadaki önceliğimiz atılım ve açılımlarımızı sürdürmek olacak." diye konuştu.

Seçimlerden sadece 4 gün önce Moskova'da olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

- Dörtlü toplantı ile hem Suriye ile ilişkilerimizin normalleştirilmesi, hem de Suriye'deki iç durumun normalleşmesi yönünde ciddi bir adım attık. Ortak amacımız terör tehdidini yok etmek, sığınmacıların güvenli geri dönüşlerini sağlamak, Suriye'deki siyasi süreci canlandırmak. Bütün bunlar birbiriyle bağlantılı, kapsamlı planlar gerektiren, günlük siyasi sloganlara indirgenemeyecek politikalardır. Ancak kararlı ve tutarlı diplomatik ve askeri angajmanla bu süreci yürütebilirsiniz. Devletimizin temel çıkarlarını, ulusal güvenliğimizi ikinci plana atan, sadece askerleri çekme söylemini kullanmış olmak için yapılan açıklamalar tehlikelidir. Suriye'den mülteci hareketini tetikleyen üç temel faktör var. Siyasi süreçteki tıkanıklık, DEAŞ ve PKK/YPG. Bizim sahada terörün her türüyle mücadelemiz, bugün göçü tetikleyen bu tehdidi de ortadan kaldırdığı gibi, geri dönüşler için güvenli alanlar da yaratıyor. Suriye'deki istikrarsızlığın ve bunun yarattığı tehditlerin siyasi süreç canlandırılmadan bertaraf edilmesi gerçekçi değil. Bu nedenle, Astana Süreci dahil olmak üzere, bütün arayışların ana aktörlerinden olduk.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# erdoğan # esad # suriye # Mevlüt Çavuşoğlu

Benzer Videolar

Esad'dan Türkiye ile görüşme şartı Esad'dan Türkiye ile görüşme şartı
Kılıçdaroğlu "hisleri" yüzünden Rusya'yı suçlamış Kılıçdaroğlu "hisleri" yüzünden Rusya'yı suçlamış
CİA elemanı Barkey'den seçim senaryosu CİA elemanı Barkey'den seçim senaryosu
Soylu'dan ABD'ye rest Soylu'dan ABD'ye rest
Pakistan-Türkiye ilişkilerine katkı sunanlara ödül Pakistan-Türkiye ilişkilerine katkı sunanlara ödül
Moskova’da Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı Moskova’da Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı
Çavuşoğlu ve Lavrov bir arada Çavuşoğlu ve Lavrov bir arada
ABD'den Türkiye'de turuncu darbe çağrısı ABD'den Türkiye'de turuncu darbe çağrısı
CIA seçim planını açıkladı! CIA seçim planını açıkladı!
"Abhazya bizim Karadeniz’deki kalemiz" "Abhazya bizim Karadeniz’deki kalemiz"
Sovyetler'in Nazi Almanya'sını mağlup etmesi kutlandı Sovyetler'in Nazi Almanya'sını mağlup etmesi kutlandı
The Economist'in o kapağı Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi The Economist'in o kapağı Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi
Çok Okunanlar
1 Gezegen sisteminin dünya boyutundaki ikinci dünyası keşfedildi
2 Ertuğrul Gazi Kimdir?
3 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
4 Seçim 2023
5 18 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları