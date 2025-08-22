ABD’de Villanova Üniversitesi’nde silahlı saldırgan alarmı verildi

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Villanova Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan alarmı verildi. Polis öğrencilerden güvenli yerlere sığınmalarını isterken, kampüs giriş çıkışlara kapatıldı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Villanova Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan alarmı verildi. Yerel saatle 17.30 civarında duyurulan alarmın ardından üniversite giriş çıkışlara kapatıldı.

Polis, kampüs içinde silahlı bir saldırganın bulunduğu uyarısında bulunarak, öğrencilerden güvenli alanlara sığınmalarını istedi. Üniversitenin uyarı sisteminden gönderilen mesaj üzerine öğrencilerin kapalı alanlara giderek kapıları kilitlediği aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, saat 17.45 civarında polis binaları boşaltmaya başladı. Yetkililer şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralı bildirilmediğini açıkladı.

Delaware Bölge Savcısı Jack Stollsteimer, “Durumu kontrol altına almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak operasyonun devam ettiğini duyurdu.

