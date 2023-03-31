Çin'den dolara bir darbe daha: O ülkeyle yuan ile ticarette anlaştı

Çin, doların hakimiyetine bir darbe daha vurdu. Brezilya ile dolar yerine yerel para birimleriyle ticaret yapan Çin, şimdi de Fransa ile anlaştı.



Çin'in devlete ait enerji şirketi ve Fransız TotalEnergies, Çin'in resmi para birimi yuan ile 65 bin tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretine başladığını duyurdu.



Şanghay Petrol ve Doğalgaz Borsası tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithal edilen yaklaşık 65 bin ton sıvılaştırılmış doğal gazın TotalEnergies'e satıldığı belirtildi.



Yuan'ın küresel döviz işlemlerinin yalnızca yüzde 7'sini oluşturmasına rağmen “dünyanın en büyük beşinci ödeme para birimi, ticaret anlaşmalarında en büyük üçüncü para birimi ve en büyük beşinci rezerv para birimi haline geldiği” ifade edildi.



Geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Moskova'da görüşen Rusya lideri Vladimir Putin de, uluslararası ticarette Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkelerinin Yuan kullanması yönünde çağrıda bulunmuştu.