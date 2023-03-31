ABD DEAŞ üzerinden PKK'yı parlatma planı içine girdi

PKK/YPG’ye binlerce tır silah sevkiyatı yapan ABD şimdi de DEAŞ üzerinden PKK'yı meşrulaştırma oyunu içine girdi.



Amerika Suriye’deki varlığını terör örgütü PKK işgali altındaki bölgeler üzerinden güçlendirmek için faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak ABD merkezli internet sitesi Politico'da PKK'yı parlatan bir habere imza atıldı.



Yenişafak Gazetesi'nin manşetine taşıdığı haberde Politico, Suriye’de DEAŞ’lı teröristlerin ve ailelerinin tutulduğu kamplarda 65 bin kişinin olduğunu ve örgütün yeniden yapılandığını öne sürdü.



Haberde, PKK’nın Suriye kolu olan YPG/SDG’nin 26 geçici hapishanesinde 10 binden fazla DEAŞ üyesinin bulunduğu ve güvenli kamplarda 54 bin kadın ve çocuğun ikamet ettiği belirtildi. Zor şartlar altında zapt edilen 10 bin DEAŞ teröristinin ciddi bir tehlike oluşturduğu iddia edildi.



Öte yandan ABD’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk’ün, ocak ayında bölgeye gitmesi sonrası yaşanan hareketlilik, “ABD, Suriye’de PKK-DEAŞ oyununu tazeliyor” yorumuna neden oldu.



Suriye’deki tutuklu krizinin ABD’nin daha önce karşılaşmadığı eşi benzeri görülmemiş bir insani ve güvenlik sorununu temsil ettiği kaydedildi.



21 yıl önce Guantanamo Körfezi’ne sadece 780 terör zanlısı bırakıldığı, buna karşılık Suriye’de PKK/YPG işgali altındaki bölgelerde bulunan derme çatma hapishanelerde tutulan binlerce DEAŞ üyesinin kontrolünün zor olduğu ifade edildi.



Politico, yalnızca tutuklanan 10 bin kişinin Suriye’deki orijinal kapasiteleriyle 13 Guantanamo benzeri hapishaneyi doldurduğuna dikkat çekti.



Haberde PKK’nın Suriye’deki uzantısı SDG övülürken, Amerika’nın hava ve kara desteği sağlayarak SDG’yi desteklemede hayati bir rol oynadığına işaret edildi. 100 binden fazla SDG üyesinin ABD tarafından DEAŞ ile mücadele için koordine edildiğine vurgu yapıldı.



Örgütün propaganda konusunda ustalaştığı ve yüzlerce ülkeden yaklaşık 50 bin yabancı milisi bünyesine katmayı başardığı iddia edildi.