Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışacağını duyuran siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği fonlarını kötüye kullanmak iddiasıyla ceza aldı. Le Pen son anketlere göre açık ara en fazla oy alan adaydı. Karara Macaristan ve İtalya'dan tepki geldi. "seçmenlerin kanaatinden korkanlar mahkemelerde güvence bulur" denildi.

Fransa’da milliyetçi ve Avrupa Birliği ile ABD karşıtı olan siyasetçi Marine Le Pen'e yolsuzluktan dolayı ceza verildi.

PARİS CEZA MAHKEMESİ, LE PEN'İN YARGILANDIĞI DAVADA KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, Le Pen'e 5 yıl boyunca siyasetten men yasağı, 2 yılı ertelenmiş 2 yılı elektronik kelepçe ile gözetim altında geçirilmek üzere 4 yıl hapis cezasI ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken Le Pen'in avukatları kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Mahkemenin siyasi men yasağı temyiz süreci boyunca yürürlükte olacak. Cezası temyiz sürecini beklemeden infaz edilirse Le Pen 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olamayacak.

Avrupa Birliği fonlarını zimmetine geçirmek iddiasıyla yargılanan Le Pen son anketlere göre açık ara en fazla oy alan adaydı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından mahkeme kararına tepki gösterdi. Orban, Fransızca yayımladığı paylaşımında "Ben Marine'im" ifadelerini kullandı.

Bir destek de İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'den geldi. Salvini, paylaşımında, "Seçmenlerin kanaatinden korkanlar genellikle mahkemelerin yargılamasında güvence bulurlar." dedi.

Dava sürecinin başından bu yana suçsuz olduğunu savunan Le Pen'in kararı temyize götürmesi bekleniyor.