Hindistan–Çin ilişkilerinde yeni dönem! İki ülke 5 yıl sonra el sıkıştı

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra doğrudan uçuşlar ve sınır ticaretini yeniden başlatma konusunda anlaştı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Yeni Delhi’de Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile bir araya geldi. İki ülke, sınır anlaşmazlığı üzerine 24. tur görüşmesini gerçekleştirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Himalaya sınırındaki askerlerin geri çekilmesi, sınırların belirlenmesi ve diğer sınır meselelerinin ele alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca 5 yıl aradan sonra doğrudan uçuşlar ve sınır ticaretinin yeniden başlatılması, yatırımların artırılması ve vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

İki ülkenin gelecek yıl Çin’de yeniden bir araya gelme konusunda da anlaştığı ifade edildi. Doğrudan uçuşların 2020’deki Covid-19 pandemisinden bu yana askıda olduğu, yeniden başlayacağı tarih için ise henüz kesin bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Wang’ın görüşmede, “Çin-Hindistan ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi iki ülke halkının çıkarınadır” dediğini aktardı. Wang ayrıca tarafların diyalog yoluyla güveni artırması ve iş birliğini genişletmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de görüştü. Modi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Hindistan ve Çin arasındaki istikrarlı, öngörülebilir ve yapıcı bağlar hem bölgesel hem de küresel barış ve refaha önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Öte yandan Modi’nin bu ay sonunda Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Çin’e gitmesi bekleniyor. Bu ziyaret gerçekleşirse Modi, 7 yıldan uzun bir aradan sonra Çin’e adım atmış olacak.