İngiltere'den bir skandal daha! Sığınmacıların konulduğu gemide Lejyonella bakterisi tespit edildi

İngiltere'nin Bibby Stockholm gemisi dünyada tepkiyle karşılanmıştı. İngiltere'nin yüzen hapisane olarak nitelenen gemiye sığınmacıların yerleştirilmesi kararının insanlık dışı olduğu söylenmişti. Bütün bu tartışmaların yanında yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

BİBBY STOCKHOLM'DE LEJYONELLA BAKTERİSİ TESPİT EDİLDİ

İngiltere'nin yüzen hapisanesi Bibby Stockholm'e 7 Ağustos'ta sığınmacılar yerleştirildi. Sığınmacıların yerleştirildiği gemi, Portland Limanı'na demirledi. Geminin demirlediği limanın sularında Lejyoner hastalığına sebep olan Lejyonella bakterisinin bulunduğu belirtildi. İngiltere hükümeti, bakteri nedeniyle cuma günü gemideki sığınmacıların tahliye edildiğini belirtti.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ KENDİLERİNE GEÇ HABER VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

SKY News'e konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, Lejyonella bakterisinden kendilerinin geç haberdar edildiğini öne sürdü. Barclay, gemide can ve mal güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri arasında olduğunu öne sürerek, hiçbir göçmende bakterinin sebep olduğu lejyoner hastalığı belirtilerinin görülmediğini söyledi. Doset Bölge Belediyesi ise Barclay'ın iddialarını yalanladı. Dorset Bölge Belediyesi, sığınmacıların gemiye yerleştirildiği 7 Ağustos günü İngiliz hükümetinin bakteri hakkında bilgilendirildiğini iddia etti.

GEMİYE YERLEŞTİRİLEN SIĞINMACILAR KONUŞTU

SKY News'ten Dan Whitehead'ın haberine göre gemiden tahliye edilen sığınmacılardan biri yaşananları anlattı. Haberde ismi verilmeyen sığınmacı, Lejyonella bakterisinin olduğunun kendilerine cuma akşamı söylendiğini anlattı. Sığınmacı, "Biz bu suyla yıkandık, içtik. Bize durum Bize cuma günü saat 18.00'de söylendi" dedi.

Sığınmacı, gemiye insanlar yerleştirilmeden önce test yapıldığını ancak testin sonucunun beklenmeden sığınmacıların gemiye yerleştirildiğini söyledi. Sığınmacı, "Bize hayvan muamelesi yapılıyor. Bizi tehlikeye atıyorlar." dedi.

GEMİYE YERLEŞTİRİLEN SIĞINMACI GEMİNİN HAPİSANEDEN FARKSIZ OLDUĞUNU ANLATTI

Sığınmacı, gemide geçirdiği günleri de anlattı. Sığınmacı, geminin hapisaneden farksız olduğunu çünkü güvenliğin çok sıkı olduğunu aktardı. Bir özgürlükleri olmadığını belirten sığınmacı, "Benim su korkum var. Yüzemiyorum. Ama suyun üzerindeydim, kalbim çarpıyordu. Uyuyamıyordum." ifadeleriyle yaşadıklarını aktardı.

LEJYONER HASTALIĞI NEDİR?

Geminin bulunduğu suda ortaya çıkan Lejyonella bakterisinin yol açtığı Lejyoner hastalığı nadir görülen bir akciğer rahatsızlığıdır. Klima, jakuzili havuz, havalandırma sistemleri gibi sistemlerden solunum yoluyla bulaşır. Hastalık havada asılı su damlacıklarının solunması yoluyla kişiye bulaşır.

Lejyoner hastalığı, solunum yetmezliği, akut böbrek yetmezliği gibi sonuçlara yol açabildiği gibi hastayı septik şoka sokarak ölüm riski ortaya çıkarır.