İsrail güvenlik birimlerinden uyarı: Gazze’de Hamas’ı yenmek kesin değil

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz başkent Tel Aviv’de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze kentinin işgal planı masaya yatırıldı.

Kanal 12 televizyonu ise Katz’ın Zamir ve üst düzey askeri yetkililerle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı. Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin toplantıda “Gazze’de askeri operasyonları ilerletmenin riskleri” konusunda uyarıda bulunduğu vurgulandı.

Güvenlik yetkililerinin, “Gazze’de Hamas’ı yenme imkanının kesin olmadığını” dile getirdikleri, ayrıca işgalin kapsamlı bir anlaşma sağlamayabileceği uyarısında bulundukları ifade edildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:



“Güvenlik birimleri, Gazze’yi işgal etmenin büyük riskleri konusunda uyarılarda bulundu. Gazze’de gelişmelerin ne yönde ilerleyeceği net değil ve Hamas’ı yenme imkanı da kesin değildir. Ayrıca bu adımla kapsamlı bir anlaşmanın olacağı da kesin değil.”

İSRAİL’İN İŞGAL PLANI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, Fox News’e verdiği röportajda Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Kabine toplantısı öncesinde basında çıkan haberlerde ise saldırıların aşamalı olacağı, ilk olarak Gazze kentinden başlayıp daha sonra orta kesimdeki mülteci kamplarına yönelmesinin planlandığı aktarılmıştı.