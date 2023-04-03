Kiev rejiminin neonazileri Rusya'da ortaya çıktı: Vladlen Tatarsky'e bombalı saldırı

Önce Darya Dugina, sonra Konstantin Malofeyev şimdi de Vladlen Tatarsky.. Üç yakın arkadaş, vatansever Rus gençleri... Atlantik planlarını ortaya çıkaran Rus vatansever isimler terör saldırılarının odağı oldu.



Son olarak Rusya'nın önde gelen savaş muhabirlerinden Vladlen Tatarsky'e suikast düzenlendi. St. Petersburg'da konuşma yaptığı bir etkinlikte kendisine hediye edilen heykelin içine gizlenen bomba infilak etti. Rus gazeteci hayatını kaybetti, onu dinlemeye gelen 25 kişi de yaralandı.





"TERÖR SALDIRISININ ARKASINDA KİEV VAR"

Kremlin, saldırının bir terör eylemi olduğunu duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, saldrının arkasında Kiev'in olduğunu açıkladı:

- Bu bir terör eylemiydi. Şu anda soruşturma sürüyor ve şüphelilerin yakalandıklarını görüyoruz. Ukrayna gizli servislerinin bu terör eyleminin hazırlıklarıyla ilişkisi olabileceğine dair veriler bulunuyor. Kiev rejimi, terör eylemlerini destekleyen bir rejim. Darya Dugina’nın öldürülmesinin ardında da bu rejim bulunuyordu. Fomin’in ölümüne neden olan terör eyleminin ardında da pekala Kiev rejimi bulunuyor. (Donbass’ta) 2014’ten beri insan öldüren bir rejimden bahsediyoruz. Kaldı ki özel askeri operasyon da bu nedenle düzenleniyor

Saldırıyı gerçekleştiren Darya Trepova, Ukrayna'ya kaçmaya çalışırken yakalandı. O anların görüntüsü paylaşıldı.

Neden tutuklandığınızı biliyor musun?

- Biliyorum

- Neden?

- Galiba Vladlen Tatarsky'nin öldüğü yerde olduğum için tutuklandım...

- Peki, sen ne yaptın?

- Ben oraya bir heykelcik getirdim, sonra o heykelcik patladı.

- Bu heykeli sana kim verdi?

- Lütfen bunu daha sonra cevaplayabilir miyim?



Trepova'nın Tatarsky ile mesajlaştığı ve Tatarsky'nin katıldığı diğer etkinliklere katıldığı da bildirildi.



Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Vladlen Tatarsky'nin öldürülmesinin Ukrayna özel servisleri tarafından Alexey Navalny destekçilerinin katılımıyla planlandığını söyledi.