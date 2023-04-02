Gana LGBT'ye karşı harekete geçti: "ABD'nin ne dediğine bakmayız"

Gana, ABD'nin kültür emperyalizmi LGBT'ye karşı çocuklarını korumak kolları sıvadı.



Gana Parlamento Başkanı Alban Bagbin, ABD'ye meydan okuyan açıklamalar yaptı. Bagbin, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Afrika turunda "LGBT haklarının bir insan hakları meselesidir" açıklamasına tepki gösterdi.





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Bagbin, “Uygun İnsan Cinsel Hakları ve Gana Aile Değerlerinin Teşviki” yasa tasarısını görüşmek üzere yasa koyucularla bir araya geldiği toplantıda konuştu:

- Bu tür şeylere müsamaha gösterilmemelidir. Bu demokratik değil! Demokrasi nedir? Başka birinin bana neyin iyi neyin kötü olduğunu dikte etmesi mi gerekir? Duyulmamış şey. Hiç kimsenin gözünü korkutmayın. Tüm halk arkanızdaysa neden korkuyorsunuz? Eğer Tanrı sizinle birlikteyse, kim size karşı olabilir?

Bagbin, Ganalı milletvekillerine "yasama yapmaları gerektiğini" ve dış baskılardan korkmamaları çağrısı yaptı. ABD'nin ne dediğine bakmaksızın aile değerleri yasasını geçirmeye niyetli olduğunu söyledi.