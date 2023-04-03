Suriye'nin saldırıları ABD'yi panikletti: Akdeniz'e gemi yollayacak

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Washington'a bölgede daha fazla 'askeri seçenek' sunabilmek adına Akdeniz’de genişletilmiş bir uçak gemisi görev grubu bulundurma kararı aldı. Çok sayıda gemi, Akdeniz'e doğru yola çıktı.

Son Güncelleme:

Suriye'nin Haseke ve Deyrezor kentlerindeki ABD üslerine düzenlenen saldırılar ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'u panikletti.

Pentagon, ABD’ye bölgede daha fazla ‘askeri seçenek’ sunabilmek adına Akdeniz’de genişletilmiş bir uçak gemisi görev grubu bulundurma kararı aldı.

USS George H.W. Bush ve ona eşlik eden çok sayıda gemi, Suriye’ye doğru yola çıktı.

Kimliği belirsiz insansız hava aracıyla düzenlenen saldırılarda, bir ABD'li sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, üslerde bulunan 12 asker de yaralanmıştı. Pentagon, yaralanan altı askere beyin travması teşhisi konduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Ortadoğu'daki bir dizi beklenmedik duruma yanıt verme konusunda seçeneklerin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Amerikan Donanması, USS George H.W. Bush'un bir süre önce 21 ülkeden 31 gemi, 135 uçak ve 8 bin 386 personelin katıldığı Neptune Strike 2023-1 tatbikatına katılmak için Akdeniz'e geldiğini, tatbikatın ardından da 10 Mart'ta Girit'teki Suda Körfezi'ne demirlediğini kaydetti.

Daha sonra Sicilya'yı ziyaret eden gemi, son olarak 26 Mart'ta İtalya açıklarındaki Tiren Denizi'nde görüldü. ABD'deki bağlama limanına dönmesi beklenen geminin şimdilerde görev grubuyla birlikte Suriye'ye doğru harekete geçtiği öğrenildi.

ABD Donanması, 2017'de de benzer şekilde Doğu Akdeniz'de konuşlanarak Suriye'ye füze saldırısı düzenlemişti. USS George H.W. Bush uçak gemisi de kapasitesiyle dikkat çekiyor.

# abd # akdeniz # suriye

Benzer Videolar

Gana LGBT'ye karşı harekete geçti Gana LGBT'ye karşı harekete geçti
F-35 hararet yaptı F-35 hararet yaptı
İsrail'de eylemler durmuyor İsrail'de eylemler durmuyor
Kiev rejiminin neonazileri Rusya'da ortaya çıktı Kiev rejiminin neonazileri Rusya'da ortaya çıktı
ABD, İran'a tazminat ödeyecek ABD, İran'a tazminat ödeyecek
İngiltere'den kritik karar İngiltere'den kritik karar
Trump’ın yükselişini durdurma hamlesi Trump’ın yükselişini durdurma hamlesi
Ukrayna nükleer statü istiyor Ukrayna nükleer statü istiyor
Miçotakis'in seçim vaadinde 'Sınır' detayı! Miçotakis'in seçim vaadinde 'Sınır' detayı!
YPJ’li teröriste gönüllü asker dediler YPJ’li teröriste gönüllü asker dediler
"Putin Batı'yı Ukrayna'da dizginledi" "Putin Batı'yı Ukrayna'da dizginledi"
Fransızlar Devrim istiyor Fransızlar Devrim istiyor
Çok Okunanlar
1 Efsane otomobil Toros geri dönüyor
2 Karaman'da feci kaza
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (4 NİSAN 2023)
4 Türkiye Kupası çeyrek final maç programı
5 İşte Togg'un kilometre taşları