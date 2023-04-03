Suriye'nin saldırıları ABD'yi panikletti: Akdeniz'e gemi yollayacak

Suriye'nin Haseke ve Deyrezor kentlerindeki ABD üslerine düzenlenen saldırılar ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'u panikletti.



Pentagon, ABD’ye bölgede daha fazla ‘askeri seçenek’ sunabilmek adına Akdeniz’de genişletilmiş bir uçak gemisi görev grubu bulundurma kararı aldı.



USS George H.W. Bush ve ona eşlik eden çok sayıda gemi, Suriye’ye doğru yola çıktı.



Kimliği belirsiz insansız hava aracıyla düzenlenen saldırılarda, bir ABD'li sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, üslerde bulunan 12 asker de yaralanmıştı. Pentagon, yaralanan altı askere beyin travması teşhisi konduğunu duyurmuştu.



ABD Merkez Komutanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Ortadoğu'daki bir dizi beklenmedik duruma yanıt verme konusunda seçeneklerin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Amerikan Donanması, USS George H.W. Bush'un bir süre önce 21 ülkeden 31 gemi, 135 uçak ve 8 bin 386 personelin katıldığı Neptune Strike 2023-1 tatbikatına katılmak için Akdeniz'e geldiğini, tatbikatın ardından da 10 Mart'ta Girit'teki Suda Körfezi'ne demirlediğini kaydetti.



Daha sonra Sicilya'yı ziyaret eden gemi, son olarak 26 Mart'ta İtalya açıklarındaki Tiren Denizi'nde görüldü. ABD'deki bağlama limanına dönmesi beklenen geminin şimdilerde görev grubuyla birlikte Suriye'ye doğru harekete geçtiği öğrenildi.



ABD Donanması, 2017'de de benzer şekilde Doğu Akdeniz'de konuşlanarak Suriye'ye füze saldırısı düzenlemişti. USS George H.W. Bush uçak gemisi de kapasitesiyle dikkat çekiyor.