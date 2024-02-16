Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Peru Jeofizik Enstitüsü (PGI), Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Peru Jeofizik Enstitüsü (PGI), merkez üssü Peru'nun kuzeyindeki Huaral kenti olan 5,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Perulu yetkililerden yapılan açıklamada, can ve mal kaybının yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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