Pink Floyd’un efsanesi Roger Waters, Filistin için Londra'da sahne aldı

İsrail’in Ekim ayından bu yana Filistin’de başlattığı saldırılar, dünya genelinde tepki topluyor. Şimdiye kadar milyonlarca insan, saldırıların ve katliamların sona ermesi, savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail’in cezalandırılması için farklı şehirlerde protestolar düzenledi.

Aynı zamanda, İsrail’in katliamlarına sanatçılardan da tepkiler gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd’un kurucusu ve vokalisti Roger Waters, İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistin’e destek için düzenlenen konsere katıldı. Euston St. Pancras Kilisesi'ndeki etkinlikte, Waters ile birlikte Yusuf İslam (Cat Stevens) ve rapçi Lowkey (Kareem Dennis) de yer aldı.

‘FİLİSTİN’DEKİ KARDEŞLERİMİZİN YAŞADIKLARINI HİSSEDİYORUZ’

Konser öncesinde bir konuşma yapan Waters, “Birçoğumuz gibi ben de gözyaşları içinde yaşıyorum. Çünkü Gazze’deki ve Filistin’in işgal altındaki diğer bölgelerindeki kardeşlerimizin acılarını hissediyoruz.” dedi.

Waters, çocukluk arkadaşına yazdığı düşünülen “Wish You Were Here” şarkısını Filistin için söyleyeceğini belirtti ve İngiltere seçimlerine de değindi.

CENNETLE CEHENNEM ARASINDAKİ SEÇİM

İngiltere’de 4 Temmuz’da yapılacak seçimlerde Filistin destekçisi Andrew Feinstein’a destek isteyen Waters, “Cennet ile cehennem arasında bir seçim yapabilirsiniz. Mavi gökyüzüyle acı arasında bir seçim yapabilirsiniz. Starmer ve Feinstein’e baktığınızda peçenin ardından gülümsemeyi görebiliyor musunuz? Ben görebiliyorum. Her seçim bölgesinde gerçeği destekleyen adaylar olmayabilir ama Holborn ve St. Pancras bölgesinde var. Bu bölgede 72 bin seçmen var ve gerçeği, sevgiyi ve empatiyi destekleyen Feinstein için oy kullanın. Keir Starmer’ın başbakan olmasını engelleyin. Soykırımın kolaylaştırıcısı Starmer'ın başbakan olmasını önlemek, tüm İngiltere ve insanlığın iyiliğine olur.” ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin haklarının savunucusu olduğunu vurgulayan Waters, "Hepimiz, özellikle Filistinlilerin hakları olmak üzere insan haklarının savaşçılarıyız. İnsanlık ruhunun varoluş mücadelesinin askerleriyiz." dedi.

Konuşmasının ardından Waters, "Wish You Were Here" ve insanların bir araya gelmesini anlatan "Bar" şarkılarını katılımcılarla birlikte seslendirdi. Yusuf İslam da konuşmasında, Gazzeli çocukların sesini duyurmak için sahnede olduğunu belirterek, “Onlar en masum ve en temiz olanlar, bunu hak etmiyorlar. Kim masum bir canı öldürürse tüm insanlığı öldürmüş olur.” dedi.

‘GAZZELİ ÇOCUKLARIN SESİNİ DUYURMAK İÇİN SAHNEDEYİM’

Gazze'de çocukların bir sonraki gün başlarına ne geleceğinden habersiz olduğunu söyleyen İslam, "Onlar için herhangi bir yarın olmayabilir. Savaş bölgesinin dışındaki çocukların aileleri de çocuklarına bu karanlık günlerde nasıl yardım edeceğini bilemez halde." diye konuştu. İslam, çocuklar ve barış için "Wild World" (Vahşi Dünya) şarkısını seslendirdi ve izleyiciler de ona eşlik etti.

Rapçi Lowkey de Gazze ve Filistin için yazdığı "Filistin Asla Ölmeyecek" (Palestine Will Never Die) şarkısını seslendirdi.

Etkinlik, sanatçılar, Filistin destekçisi bağımsız milletvekili adayları ve katılımcıların Filistin'e destek sloganlarıyla sona erdi.