Beyaz yakalı, işini bırakan girişimci Çanakkale'de 4 yıldır lavanta üretiyor

İstanbul'da bir firmada insan kaynakları uzmanlığı görevinden ayrılan Elif Tekkol, büyükşehir yoğunluğundan uzaklaşmak için yaptığı yatırımla Çanakkale'de lavanta üreticisi oldu.

İstanbul'da özel bir şirkette çalışan iki çocuk annesi Tekkol, 4 yıl önce çocuklarının doğayla iç içe yaşamasını sağlamak ve büyükşehir yoğunluğundan kurtulmak için arayışa girdi.

İşinden ayrılarak eşi Tolga Tekkol ile lavanta üretimine yönelen ve tıbbi aromatik bitki eğitimleri alan Tekkol, 2019 yılında babasının Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 25 dönüm arazisine lavanta ekti.

Yılın bazı dönemlerinde İstanbul'da da yaşayan Tekkol, hasat ettiği lavantayı katma değerli üretimle yağ ve kolonyaya dönüştürerek sosyal medya hesabından müşterilerine ulaştırıyor.

HEDEF İHRAÇ YAPMAK

Ailesiyle tamamen Çanakkale'ye yerleşmeyi ve ürünlerini ihraç etmeyi hedefleyen Tekkol, Balıkesir Aromaterapi Festivali'nde ürünlerini tanıttı.

Elif Tekkol, çocukluğundan bu yana tıbbi ve aromatik bitkilere ilgisinin olduğunu söyledi.

Büyükşehirde kurumsal hayatın içinde yaşayıp bunaldığı için böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Tekkol,

- Eşim bana maddi ve manevi hep destek verdi. Babamın yıllar önce aldığı araziye ekim yaptık. Babam bana 'Sen bu işi yapabilirsin, arkandayım' diyerek destekçim oldu.

Tekkol, 25 dönümden yılda yaklaşık 7 ton hasat ettiği lavantadan yağ, su, kolonya gibi ürünler imal ettiğini anlattı.

Gelecekte bunlarla ilgili yeni yatırımlar planladığını aktardı.

- Hasat ettiğimiz lavanta çiçeklerinin uçucu yağını ve suyunu alıyoruz. Ürünlerimi daha güzel bir şekilde pazarlamak için kendi markamı oluşturdum. Markam daha çok yeni, inşallah gün geçtikçe büyüteceğiz. İhracat yapmak, yurt dışında da güçlü bir marka olarak yer almayı hedefliyorum. Kimse hayallerini ertelemesin, aklınızda olan hayallerinizi hayata geçirin.

ÇOCUKLARIMIZ DOĞA İLE İÇ İÇE

Tolga Tekkol da toprağa temas etmenin kendisine iyi geldiğini dile getirdi.

Lavanta üretiminin ailece kendilerine iyi geldiğini vurgulayan Tekkol, şunları kaydetti: