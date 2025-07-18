Dolar 40 TL'yi aştı! Uzmanlardan yıl sonu için flaş tahmin

DOLAR YENİDEN 40 TL'NİN ÜZERİNDE

Döviz kurundaki dalgalanma yeniden yükselişe döndü. Dolar/TL kuru, 18 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla 40 TL sınırını aştı.

Alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar, özellikle ABD’den gelen açıklamaların ardından kurun yönünü merak ediyor. Uzmanlara göre yükselişin nedeni yalnızca içerideki siyasi gelişmeler değil, küresel riskler ve ABD politikaları da etkili oluyor.

18 TEMMUZ 2025 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ABD Doları



Alış: 40,3738 TL

Satış: 40,3874 TL

Değişim: %0,23

Euro



Alış: 46,9086 TL

Satış: 46,9636 TL

Değişim: %0,32

İngiliz Sterlini



Alış: 54,1978 TL

Satış: 54,2325 TL

Değişim: %0,08

EURO 47 TL'YE DAYANDI, STERLİN 54'Ü AŞTI

Geçtiğimiz hafta 46 TL ile rekor kıran Euro, bu hafta 47 TL’ye kadar çıktı. Yeni haftaya düşüşle başlasa da hala tarihi zirvelerine yakın seyrediyor. Sterlin ise 54 TL’nin üzerinde işlem görüyor.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ: 43 TL

Bankacılık devi ING, yılın ikinci yarısına ilişkin değerlendirmesinde dolar/TL kuru için yıl sonu beklentisini 43 TL olarak açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise 2025 sonu için doların 43 TL, 2026’da 48 TL, 2027’de 52 TL ve 2028’de 55 TL olacağını öngördü.

GOLDMAN SACHS: 12 AYA KADAR 45 TL

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da döviz kuru tahminlerini revize etti.

3 ay sonrası için tahmin: 41 TL

6 ay sonrası için tahmin: 43 TL

12 ay sonrası için tahmin: 45 TL