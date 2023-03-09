Fed Başkanı'ndan faiz mesajı

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, yüksek enflasyonun nedeniyle faiz oranlarının beklentinin üzerinde artabileceğini söyledi. Powell'ın konuşmasının ardından piyasada hareketlilik yaşandı. Altında değer kaybı görüldü.

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Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumda konuştu.

Powell, yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını belirtti. "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyenin muhtemelen daha önce tahmin edilenden daha yüksek olacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Powell, enflasyonun son aylarda ılımlı hale gelmesine rağmen enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinde önlerinde daha uzun bir yolu olduğunu söyledi.

Fed geçtiğimiz yıl faizleri 8 kez yükselterek yüzde 4,5-4,75 seviyesine çıkarmıştı.

Fed başkanının konuşmasının ardından faizin daha da yükselme ihtimali nedeniyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken, altın fiyatları geriledi. Ons altın bin 851 dolardan bin 809 seviyesine kadar düşüş gösterdi.

# FED # Jerome Powell

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