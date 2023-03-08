Geçici işçiler kadro bekliyor: "İşin sürekli olduğu yerde işçi geçici olamaz"

Geçici işçilere kadro ve çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin Meclis'e sevk edilecek kanun teklifinin ayrıntılarına Ulusal Kanal ulaştı. 9 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçilerin çalışma süresinin 11 ay 29 güne çıkarılacağı öğrenildi.

Binlerce geçici işçinin beklediği haberi Ulusal Kanal verdi. Ulusal Kanal'a konuşan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilerin çalışma süreleri ve kadro almasına yönelik çalışmaların tamamlandığını söyledi.

AK Parti grubu tarafından Meclis'e sunulacak kanun teklifinin ayrıntılarına da yine Ulusal Kanal ulaştı. Buna göre, örneğin 9 ay 29 gün çalıştırılan orman işçileri teklifle 11 ay 29 gün çalıştırılacak.

Kadro olayında ise alttan üste doğru yerleştirmeler yapılacak. Yani, emekli olanların yerine kadrolu alım yapılacak.

Konuyla ilgili Hak-İş'e bağlı Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan Ulusal Kanal'a konuştu. Sürekli çalışan işçilerin geçicisi olmayacağının altını çizen Aslan, Bakanlık ve işverenin inisiyatifi ile değil koşulsuz kadronun verilmesi gerektiğini vurguladı:

- Geçici mevsimlik işçiler bir sorundu ülkede. Bize göre ve işin gerçeği de işçi sürekli olduğu yerde geçici olması mümkün değil. Burada şunu istiyoruz içeriği bilmiyoruz teferruattır ama bunların devletin işçisi kadrolu olarak çalışması gerekiyor. 12 ay iş devam ediyor. Maliye Bakanlığının ve işverenin iki dudağı arasında bırakılmasın istiyoruz.
# geçici işçiler # vedat bilgin

Benzer Videolar

HDP kapatma davasında süreç nasıl işleyecek? HDP kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?
Saadet Partisi ve İyi Parti'den HDP desteği: "Ziyaret etmemek büyük eksiklik olur” Saadet Partisi ve İyi Parti'den HDP desteği: "Ziyaret etmemek büyük eksiklik olur”
Depremzedelerin dönüşü nasıl olacak? Depremzedelerin dönüşü nasıl olacak?
TGB 2. Kütüphaneyi açtı TGB 2. Kütüphaneyi açtı
Dünya basını Altılı Masa adaylığını nasıl gördü? Dünya basını Altılı Masa adaylığını nasıl gördü?
HDP'den Altılı Masa'nın adayına destek HDP'den Altılı Masa'nın adayına destek
Kılıçdaroğlu'ndan CHP kürsüsüne veda Kılıçdaroğlu'ndan CHP kürsüsüne veda
Altılı Masa FETÖ'cüleri bayram ettirdi Altılı Masa FETÖ'cüleri bayram ettirdi
“Bir kere satan, yine satar, satacaktır” “Bir kere satan, yine satar, satacaktır”
Staj sigortası mağdurlarına Vatan Partisi'nden destek Staj sigortası mağdurlarına Vatan Partisi'nden destek
CHP Grup Toplantısı - 7 Mart 2023 CHP Grup Toplantısı - 7 Mart 2023
MHP Grup Toplantısı -7 Mart 2023 MHP Grup Toplantısı -7 Mart 2023
Çok Okunanlar
1 Utku Reyhan Kılıçdaroğlu gerçeğini anlattı
2 Meral Akşener'den HDP'ye yeşil ışık
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 Oğuzhan Adalıoğlu kimdir?
5 İşte güncel EYT banka promosyonları