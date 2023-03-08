Geçici işçiler kadro bekliyor: "İşin sürekli olduğu yerde işçi geçici olamaz"

Binlerce geçici işçinin beklediği haberi Ulusal Kanal verdi. Ulusal Kanal'a konuşan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilerin çalışma süreleri ve kadro almasına yönelik çalışmaların tamamlandığını söyledi.

AK Parti grubu tarafından Meclis'e sunulacak kanun teklifinin ayrıntılarına da yine Ulusal Kanal ulaştı. Buna göre, örneğin 9 ay 29 gün çalıştırılan orman işçileri teklifle 11 ay 29 gün çalıştırılacak.

Kadro olayında ise alttan üste doğru yerleştirmeler yapılacak. Yani, emekli olanların yerine kadrolu alım yapılacak.



Konuyla ilgili Hak-İş'e bağlı Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan Ulusal Kanal'a konuştu. Sürekli çalışan işçilerin geçicisi olmayacağının altını çizen Aslan, Bakanlık ve işverenin inisiyatifi ile değil koşulsuz kadronun verilmesi gerektiğini vurguladı: