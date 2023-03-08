Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi: "Deprem nedeniyle aksama oldu ama..."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının nisan ayı sonunda devreye alınmasının öngörüldüğünü açıkladı. Deprem nedeniyle çalışmalarda kısa süreli aksama olduğunu belirten Dönmez, “Şimdi de kaldığımız yerden daha inanmış ve güçlü şekilde devam ediyoruz” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nde incelemeler yaptı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinden bilgi alan Dönmez, yerli gazın nisan ayı sonunda devreye alınmasının öngörüldüğünü belirtti. Dönmez, "Buradaki arkadaşlarımız zoru başarmakta mahir insanlar. İnanıyorum ki bunu da başaracaklar. Deprem nedeniyle kısa süreli bir aksama oldu ama Allah nasip ederse nisan sonu, mayıs başı gibi yerli gazımızı vatandaşımızla buluşturacağız" dedi.

Dönmez, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'yi etkilediğini belirterek, herkesin bir cana umut olurum, bir yarayı sararım, bir gönle girerim diye bölgeye gittiğini söyledi. Dönmez, bu kurumlardan birinin de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı olduğunu vurguladı.


Binlerce işçinin deprem bölgesinde yaraları sarmaya gittiği bilgisini veren Dönmez, yakınlarını kaybeden işçilerin de olduğunu söyledi. Dönmez, "Orada bize daha acil ihtiyacı olan vatandaşımız varken duyarsız kalmak olmazdı. Takvimin erteleneceğini, bazı işlerin aksayacağını öngörerek bütün gücümüzle bölgeye geçtik. Orada bir vatandaşımızın enkazdan sağ çıkması bizim için bütün projelerden önemli" ifadelerini kullandı.

# Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı # karadeniz gazı # Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı # Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi

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