Ramazan kolisi enflasyonu yüzde 131
Ramazana sayılı günler kala perakende zincirleri erzak kolilerini satışa sunmaya başladı. Geçen yılın ramazan ayına göre koli fiyatları yüzde 131 arttı. Geçen yıl 99,90 lira olan en küçük koli fiyatı 229,90 liraya yükseldi.
Ramazana sayılı günler kaldı. Zincir marketler, farklı büyüklükte ve farklı sayıda ürün içeren kolileri satışa sundu.
Gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, Ramazan kolilerine de yansıdı. En küçük Ramazan kolisindeki fiyata artışı, yıllık yüzde 131 oldu.
Geçen yıl en küçük ‘klasik’ Ramazan kolisinin fiyatı 99,90 liradan satılırken, bu yıl ortalama 229,90 liradan satılıyor.
Öte yandan bu yıl bazı ramazan kolisi düzenleyen marketlerin ürün sayısını azalttığı görüldü.
Kolilerde geçen yıl ortalama 33 ürün yer alırken, bu yıl ürün sayısı ortalama 30’a indi. Kolilerdeki ürün sayısının azaltılması, fiyata da yansıyor.