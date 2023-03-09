Ramazan kolisi enflasyonu yüzde 131

Ramazana sayılı günler kaldı. Zincir marketler, farklı büyüklükte ve farklı sayıda ürün içeren kolileri satışa sundu.



Gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, Ramazan kolilerine de yansıdı. En küçük Ramazan kolisindeki fiyata artışı, yıllık yüzde 131 oldu.



Geçen yıl en küçük ‘klasik’ Ramazan kolisinin fiyatı 99,90 liradan satılırken, bu yıl ortalama 229,90 liradan satılıyor.



Öte yandan bu yıl bazı ramazan kolisi düzenleyen marketlerin ürün sayısını azalttığı görüldü.



Kolilerde geçen yıl ortalama 33 ürün yer alırken, bu yıl ürün sayısı ortalama 30’a indi. Kolilerdeki ürün sayısının azaltılması, fiyata da yansıyor.