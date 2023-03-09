Doğal gaz ithalatına serbestlik mecliste

Doğal gaz ithalatına serbestlik getirecek Kanun teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti, organize sanayi bölgeleri ve enerji alanına yönelik düzenlemeleri içeren 24 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.



Kanun teklifiyle doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilmesi amaçlanıyor.



Devlet kurumu olan BOTAŞ'ın mevcut yapısında değişiklikler öngören teklif, yeniden yapılandırma için şirket kurulumu vb. yetkilerin verilmesini de içeriyor:

- Ak Parti hükümeti doğal gaz fiyatlarında rekabet edilebilmesi gerekçesiyle doğal gazın özel sektör tarafından da temin edilebilmesi amacıyla yasa çıkarmaya karar vermiş.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, özel sektörün tekelinde olan akaryakıt sektörüne dikkat çekti. Devlet eliyle yürütülen doğal gaz ithalatında özelleştirmenin vatandaşa zam olarak yansıyacağını belirtti.

Topkurulu, hükümete çağrı yaptı: