SON AÇIKLAMALAR | Staj ve çıraklık sigortası emeklilikte sayılacak mı? 2025 staj sigortası teklifi Meclis’te! İşte son durum

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren staj ve çıraklık sigortası düzenlemesi yeniden gündemde. Lise yıllarında staj yapanların emeklilik başlangıcına dahil edilip edilmeyeceği tartışılırken, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara tarafından TBMM’ye yasa teklifi sunuldu.

Staj ve çıraklık sigortası düzenlemesine ilişkin yeni gelişmeler, 2025 yılı gündeminde yeniden öne çıktı. Lise döneminde staj yapan ancak bu süreleri emeklilik başlangıcına saydıramayan milyonlarca vatandaş, “staj süresi SGK kapsamına alınacak mı?” sorusuna yanıt arıyor.

Mevcut yasaya göre staj döneminde yalnızca iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri ödeniyor. Emeklilikte belirleyici olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına prim yatırılmadığı için staj süreleri hizmet süresine dahil edilmiyor.

TEKLİF MECLİS’E SUNULDU

Kamuoyunda “staj mağdurları” olarak bilinen vatandaşların beklentisiyle ilgili önemli bir adım geçtiğimiz aylarda Meclis’e taşındı. Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, konuyla ilgili hazırladığı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

Söz konusu teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi başlığıyla Meclis gündemine geldi. Teklifte, staj ve çıraklık döneminde geçen sürelerin emeklilik başlangıcı olarak sayılması ve bu dönemlerin borçlanılabilmesi öngörülüyor.

TEKLİFİN DETAYLARI

Kanun teklifinde şu ifadelere yer verildi:

“Mesleki eğitim gören öğrenciler, aday çıraklar, çıraklar, yükseköğrenimleri sırasında staj yapan öğrenciler ile kamu kurumlarında kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin bu süreleri, sigorta başlangıcına dahil edilecektir.

Yasanın yürürlüğe girmesinden önceki süreler ise borçlanma yoluyla geriye dönük olarak değerlendirilebilecektir.”

Bu düzenlemenin yasalaşması durumunda, lise döneminde staj yapan milyonlarca kişi emeklilik başlangıcını öne çekebilecek ve prim borçlanması hakkı elde edecek.

Şu an için Meclis’te görüşülmeyi bekleyen teklifin kabul edilmesi halinde, staj ve çıraklık sigortası emeklilikte belirleyici hale gelecek.

