TİMDER: "11 ile tam destek olduk"

TİMDER YK Başkanı Kemal Yıldırım ve Türkiye Seramik Federasyonu YK Başkanı Erdem Çenesiz’in aralarında bulunduğu yapı ve inşaat sektör temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaraların sarılması ve ülke ekonomisinin konuşulduğu panel düzenlendi.

TİMDER tarafından düzenlenen etkinlikte panel ve iftar düzenlendi.

Depremler sonrası Türkiye ekonomisini masaya yatırıldı.

TİMDER Başkanı Kemal Yıldırım,11 ili sarsan büyük bir deprem ile büyük bir acıya büründüğünü. Ayrıca TOBB’un nakdi yardım projesine katkı sunduklarını söyledi.

Konuşmacılardan Dr. Çiğdem Aras ise 2004 yılından itibaren çalışmalarına başlayan TİMDER Akademi 19 yılda amaçlarının sektöre kalifiye yetişmiş ve doğru eğitimi almış personel yetiştirmek olduğunu ifade etti.

# iftar # deprem

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