Yeni doğal gaz keşfi duyuruldu: “Dörtte dört başarı”

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile ortak olan Trillion Energy, Türkiye’nin Karadeniz açıklarında, Batı Akçakoca 1 kuyusunun sondajının ardından, Güney Akçakoca Alt Havzası (SASB) sahasında potansiyel doğal gaz bölgesi keşfettiğini açıkladı.



Trillion CEO’su Arthur Halleran ise, söz konusu gelişmeyi Güney Akçakoca Alt Havzası’nda “dörtte dört başarı” olarak niteledi.



“Gaz akış oranlarını ve kuyuları bu ay sonunda üretime sokmayı planlıyoruz. Güney Akçakoca 2, Gülüç 2 ve Batı Akçakoca 1 kuyuları, rezervleri değil, kaynak arayışlarını hedeflediğinden, Trillion bugüne kadar sondaj programıyla rezervleri önemli ölçüde artırdı” ifadelerini kullanan Halleran, ay sonuna kadar güncel rezerv raporunu yayınlayacaklarını da söyledi.



Öte yandan Zonguldak açıklarında keşfedilen Karadeniz Gazı'nın ulusal ağa bağlanmasına sayılı günler kaldı. Bayramdan bir gün önce törenle 170 kilometrelik uzaklıktan Filyos'a getirilecek olan gazın, evlerde kullanılmaya başlanması planlanıyor.