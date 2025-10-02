AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan trafik kazası geçirdi: 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan’ın içinde bulunduğu araç ile bir otomobil çarpıştı.

Kaza, Mahmudiye ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi yakınlarında, D200 karayolunda meydana geldi. Ankara yönünden Eskişehir istikametine seyir halinde olan Gürcan’ın aracı, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, Milletvekili Ayşen Gürcan yaralandı. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Gürcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve kentteki birçok isim hastaneye gelerek Milletvekili Gürcan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.