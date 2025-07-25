Ayşe Tokyaz cinayetinde gelişme! 4 polis delil karartma şüphesiyle gözaltına alındı
22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cesedi 13 Temmuz’da Küçükçekmece’de bir valizin içinde bulunmuştu. Soruşturmada 4 polis memuru delil karartma şüphesiyle gözaltına alındı.
Yayınlanma: Güncellenme:
22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın İstanbul Küçükçekmece'de 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizin içinde cesedi bulunmuştu.
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 polis memuru "delil karartma şüphesi ile" gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor…