Ayşe Tokyaz cinayetinde gelişme! 4 polis delil karartma şüphesiyle gözaltına alındı

22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cesedi 13 Temmuz’da Küçükçekmece’de bir valizin içinde bulunmuştu. Soruşturmada 4 polis memuru delil karartma şüphesiyle gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ayşe Tokyaz cinayetinde gelişme! 4 polis delil karartma şüphesiyle gözaltına alındı
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22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın İstanbul Küçükçekmece'de 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizin içinde cesedi bulunmuştu.

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 polis memuru "delil karartma şüphesi ile" gözaltına alındı.

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