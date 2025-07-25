Şam yönetimi YPG’nin orduya katılma talebini reddetti! “Silah bırakmadan olmaz”

“ULUSAL DİYALOG DIŞ GÜÇLERE DAYANARAK YÜRÜTÜLEMEZ”

Suriye hükümeti, PKK/YPG terör örgütünün Suriye ordusuna "blok" olarak katılma talebine kapıları kapattı. Resmî devlet kanalı El-İhbariye'ye konuşan hükümet yetkilisi, örgütün silah bırakmadan bağımsız bir kimlikle ulusal yapıya katılma talebinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. “Ulusal diyalog dış güçlere dayanarak yürütülemez” dedi. İşte ayrıntılar.

Suriye yönetimi, ülkenin kuzeydoğusunda SDG ile yürütülen “entegrasyon” görüşmeleri hakkında açıklama yaptı. Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye konuşan hükümet yetkilisi, terör örgütünün silah bırakmadan, blok olarak ulusal orduya katılma teklifini kesin bir dille reddetti.

Yetkili, ‘silah bırakmama’ ve ‘birleşik ulusal orduya askeri blok olarak katılma’ yönündeki söylemlerin ortak ordu kurma ruhuyla açıkça çeliştiğini vurguladı. Açıklamada, “Bağımsız kimlik” çağrılarının ayrılıkçılık anlamına geldiği ve bu söylemlerin hiçbir koşulda kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Hükümet yetkilisi, çözümün tek yolunun silaha dayanmayan, ön koşulsuz ve ulusal çatı altında bir diyalog olduğunu ifade etti. “Ulusal diyalog, silah zoruyla ya da dış güçlere dayanarak yürütülemez” mesajını verdi.

Şam yönetimi ve YPG 10 Mart’ta bir mutabakat imzalayarak SDG’nin Suriye ordusuna entegre olması, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması gibi 8 başlıkta anlaşmıştı. Suriye hükümeti SDG’nin anlaşmaya uymasını istiyor. ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da SDG’nin Şam yönetimine entegre olmada ayak dirediğini dile getirmişti. Suriye yönetimi önceki açıklamalarında da belirttiği üzere YPG/SDG’nin ademimerkeziyetçi bir yapı ya da blok olarak orduya katılma taleplerini kesin bir dille reddediyor.