Bakan Yumaklı fındık hasadında! “Zirai don zararlarına tazminat ödenecek”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Düzce’nin Konuralp bölgesindeki Beçi Yörükler Köyü’nde düzenlenen “Fındık Hasadı Şenliği”ne katıldı. Yumaklı, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin tarımsal üretim gücünü ve üreticilere verilen destekleri vurguladı.

Tarım, su, orman ve gıdanın olduğu her yerde olduklarını belirten Yumaklı, “Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hedefimiz, ürün fark etmeksizin verimli, kaliteli, sürdürülebilir ve kayıtlı bir üretim sistematiği oluşturmak” dedi.

ZİRAİ DON ZARARLARI İÇİN 2,3 MİLYAR LİRA TAZMİNAT

Bakan Yumaklı, 2024 yılı içerisinde özellikle şubat ve nisan aylarında meydana gelen zirai don olaylarından dolayı ülke genelinde fındık üretiminin ciddi zarar gördüğünü belirtti. Bu zararların karşılanması için yaklaşık 2,3 milyar liralık bir tazminatın ödeneceğini söyleyen Yumaklı, “Şu ana kadar yaklaşık 300 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Süreç devam ediyor ve ödemeler yapılmaya devam edecek.” dedi.

Düzce’ye son 23 yılda tarım, orman ve su alanlarında toplamda 27 milyar liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Yumaklı, “Kentte 47 su ve sulama eseri tamamlanarak hizmete sunuldu. Bugün ayrıca merkez içme suyu arıtma tesisinin temelini atacağız ve 2026 yılından önce hizmete alacağız.” ifadelerini kullandı.

60 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Yeşil dokusuyla öne çıkan Düzce’de bugüne kadar 60 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu dile getiren Yumaklı, kentteki tarım topraklarının da koruma altına alındığını ve Düzce Ovası’nda 271 bin dekarlık alanın tarımsal sit olarak ilan edildiğini söyledi.

Yumaklı, Türkiye’nin dünya fındık üretiminin %70’ini gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi: “42 ilde 700 bin çiftçimizin emeğiyle 744 bin dekarlık alanda fındık üretimi yapılıyor. Bu ürün yalnızca ekonomik olarak değil, aynı zamanda kırsalda aile işletmeleri için çok kıymetli bir gelir kapısı.”

Türkiye’de yıllık kişi başı fındık tüketimi 1 kilo 300 gram seviyesinde. Bakan Yumaklı, bu tüketimi artırmak istediklerini belirtti. Yıllık 2 milyar dolar ihracat geliri sağlayan fındığın %80’inin Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiğini de hatırlattı.

TAGEM’in (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) çalışmalarıyla bugüne kadar tescillenmiş 23 fındık çeşidi bulunduğunu, bunlardan 17’sinin bizzat Bakanlık araştırmalarıyla geliştirildiğini aktardı.

KAHVERENGİ KOKARCAYA KARŞI UYARI

Fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı etkin mücadele yürütüldüğünü söyleyen Yumaklı, çiftçileri Tarım ve Orman Müdürlükleriyle koordineli çalışmaya çağırdı.

TMO’DAN FINDIK ALIMI: 25 AĞUSTOS’TA 16 NOKTADA BAŞLIYOR

Fındık üreticilerinin merakla beklediği alım sürecine ilişkin de bilgi veren Yumaklı, “Toprak Mahsulleri Ofisi, 25 Ağustos’tan itibaren 16 noktada fındık alım noktası açacak. TMO’nun görevi ticaret değil, piyasayı regüle etmektir. Açıklanan fiyatlar üreticiyi korumak amacıyla belirleniyor.” dedi.

Katma değerli ürün oluşturmanın önemine değinen Bakan Yumaklı, fındığın sadece ham madde olarak değil işlenmiş, ambalajlı, markalı şekilde ihraç edilmesinin gerektiğini söyledi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bu konuda işbirliği içerisinde olduklarını aktardı.

AŞIRI SICAK HAVA UYARISI

Konuşmasının sonunda yarından itibaren etkili olması beklenen aşırı sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyaran Yumaklı, özellikle açık alanlarda ateş yakılmaması ve dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Etkinlik sonunda Bakan Yumaklı fındık topladı, yöresel ürün stantlarını gezdi. Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve birçok protokol üyesi de katıldı.