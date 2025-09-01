Başsavcı Akın Gürlek: “İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası”

Yeni adli yıl vesilesiyle adliye muhabirleriyle bir araya gelen Gürlek, İBB soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başsavcı Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz.”

İBB davasının canlı yayınlanması yönündeki talepler hakkında Gürlek, “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var.” değerlendirmesinde bulundu.

“KİMSEYE BASKI YAPILDIĞI YOK”

Etkin pişmanlık kapsamında ortaya atılan baskı iddialarına da yanıt veren Gürlek, şunları kaydetti:

“Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, ‘Müvekkilim etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor’ diyor. Hatta itirafçı olmak isteyenlere kendileri baskı yapıyor, ‘Konuşmayacaksın’ diye. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü.”

Gürlek, operasyonun önceden sızdırıldığı iddialarına ilişkin de konuştu:

“Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar.”

KIRMIZI BÜLTEN VE İDDİANAME SÜRECİ

İBB dosyasındaki şüphelilerden Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirten Başsavcı Gürlek, iddianamenin yazım aşamasında olduğunu açıkladı.

Bir muhabirin, “İBB Kent Uzlaşısı dosyası, barış sürecini etkiler mi?” sorusu üzerine Gürlek şu cevabı verdi: “İddianame yazım aşamasında, o süreç başka tabii ki biz de artık çözüme ulaşsın isteriz ancak hukuken yapılacaklar belli. Kanun neyse o aslında.”