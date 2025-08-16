Çanakkale’de orman yangını büyüyor: 5 köy tahliye edildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Eceabat ve Gelibolu’ya bağlı 5 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tedbiren tahliye edildi.

Yangın, saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler geniş bir alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, 12 uçak, 12 helikopter, 94 arazöz, 3 iş makinesi ve 560 personel ile yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle 5 köyde yaşayan vatandaşların güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini açıkladı. Yangınla ilgili müdahale ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

çanakkale orman yangını tahliye edildi
