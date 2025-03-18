Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Konuşmasına Ramazan ayının hayırlar getirmesi temennisiyle başlayan Erdoğan, sınır içinde ve ötesinde görev yapan tüm askerlere selamlarını iletti. Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümüne de değinen Cumhurbaşkanı, zaferin önemine vurgu yaptı.

“Şanlı tarihimizin kilometre taşlarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünü kutlu olsun. Aziz vatanı düşman çizmelerine çiğnetmeyen, o demir çemberi göğsünde kırıp parçalayan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Çanakkale Zaferi'nin, yorgun düşmüş bir milletin yeniden dirilişinin müjdecisi olduğunu belirten Erdoğan, bu zaferin aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın fitilini ateşlediğini söyledi.

Türkiye’nin, geçmişte olduğu gibi bugün de vatanını ve milletini hedef alan sinsi planlara karşı dimdik ayakta olduğunu belirten Erdoğan, bu mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

“110 yıl önce hayasız akınları nasıl bozguna uğratıp vatanımızı koruduysak, bugün de ülkemize yönelik sinsi planları, hain emelleri, kararlılık senaryolarını yırtıp atıyoruz.”

Türkiye’nin "terörsüz bir gelecek" hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Cumhurbaşkanı, bölgedeki istikrarı sağlamak adına çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze’ye düzenlediği son saldırılarla masum sivilleri hedef aldığını belirterek, “Siyonist rejim, bir kez daha bir terör devleti olduğunu gösterdi” dedi.

“Bir sahur vaktinde, siyonist rejim 330 bini aşkın masumu katletti. Çoğu kadın ve çocuk olan dört yüzün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği bu vahşetin sorumluları, döktükleri her damla kanın hesabını verecek.”

Erdoğan, İsrail'in pervasız saldırılarının er ya da geç kendisini de vuracağını ifade ederek, bu zulme göz yumanların da sorumluluğunu hatırlattı.

“Bu şımarıklık, bu cinnet hali devam ederse, ateşi körükleyenler de eninde sonunda aynı ateşin içinde yanacaktır.”

Türkiye’nin Gazze’deki mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, bölgedeki katliamların durması ve ateşkesin sağlanması için diplomatik girişimlerin artırılacağını belirtti.

“Türkiye olarak bu mübarek günlerde Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Katliamların durması, sükunetin sağlanması ve ateşkes için diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz.”

Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisinde küresel bir güç haline geldiğini ve bu alandaki yerlilik oranının yüzde 80’in üzerine çıktığını da sözlerine ekledi.

“Kahraman ordumuz, yüksek caydırıcılık kapasitesiyle küresel düzeyde müessir bir güç haline geldi. Savunma sanayiinde yaptığımız teknolojik atılımlarla, parmakla gösterilen bir ülkeyiz.”

Türkiye'nin savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefiyle ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, bu alandaki yatırımların süreceğini ifade etti.