Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Üreticilerin etkilendiği zirai don olayına ilişkin de konuşan Erdoğan, Tarım Bakanlığı’nın çalışmalarına başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi.

“25 bin yeni öğretmen ataması yapılacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen ataması bekleyen yüz binlerce adayı sevindiren haberi vererek, “10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplamda 25 bin yeni öğretmen atama sürecini başlattığımızı paylaşmak istiyorum. Atama takvimiyle ilgili detayları Milli Eğitim Bakanlığımız yakında açıklayacak” ifadelerini kullandı.

Zirai don açıklaması: Üreticilerin yanındayız

Son günlerde bazı bölgelerde yaşanan zirai don olayına da değinen Erdoğan, “Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sebebiyle ülkemizin bazı bölgelerinde don, kar ve dolu olayları yaşandı. Başta kayısı, elma, şeftali ve nektarin olmak üzere bazı meyve gruplarında hasar meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığımız süreci yakından takip ediyor. Üreticilerimizin zararlarını telafi etmek için gerekli adımlar atılacak” dedi.

“Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye’nin gücünü yansıttı”

11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu’na 21 devlet ve hükümet başkanı ile birlikte 155 ülkeden 6 binden fazla katılımcının yer aldığını hatırlatan Erdoğan, bu organizasyonun Türkiye’nin diplomatik gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca, forum kapsamında 15 ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

“Suriye’de geri dönüş mümkün değil”

Erdoğan, Suriye politikası konusunda da net mesajlar verdi: “8 Aralık öncesine dönüş diye bir ihtimal artık ortadan kalkmıştır. Suriye’nin istikrarı için Türkiye elinden gelen tüm desteği sağlayacaktır. Bu sürece zarar veren kim olursa olsun, karşısında Suriye yönetimiyle birlikte Türkiye’yi de bulacaktır.”

Bayramda 25 milyon araç köprü ve otoyollardan geçti

Bayram sürecinde trafik güvenliği ön plandaydı. Erdoğan, “28 Mart-6 Nisan arasında denetimleri yüzde 30 artırdık. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda %4,6 düşüş yaşansa da maalesef 74 vatandaşımızı kaybettik. Bu kazaların en büyük nedeni aşırı hız” dedi. Bayram boyunca köprü ve otoyollardan 25 milyon 715 bin araç geçiş yaptı.

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