Deprem soruşturmaları sürüyor: Dört ilde 30 tutuklama

11 ilde büyük yıkıma neden 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin aradından başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, kentte yıkılan ilgili tespit edilen "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “olası kastla öldürmek” suçundan tutuklandı, 22’si adli kontrol tedbirleri olmak üzere 24 kişi serbest bırakıldı.



Diyarbakır Emniyeti firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da kentteki binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. İl Müdürlüğü’nün

gözaltına alına aldığı ve adliyeye sevk ettiği 7 kişi tutuklandı. 12 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.



Haklarında yurt dışı yasağı tedbiri alındığı belirtilen 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu'daki güvenlik birimlerine talimat yazıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü 7 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgisine yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.



7,7 ve 7,6 yıkıcı depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler M.S, Ö.S. ve Ş.A. tutuklandı.



Adana'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.



Öte yandan Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama emri verilen müteahhit Mesut Başkır, Mağla’nın Marmaris ilçesi açıklarında bir yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Mesut Başkır Muğla’daki işlemlerinin ardından işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderildi.