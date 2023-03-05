Depremler soruşturmaları sürüyor: Tutuklu sayısı 247 oldu

Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında açılan soruşturmalar kapsamında son veriler açıklandı. Aralarında müteahhit, yapı sorumlusu, yapı sahibi ve binada değişiklik yapanlar olmak üzere 247 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

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Kahramanmaraş depremlerin ardından bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumluların bulunmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturmalara ilişkin son veriler açıklandı. Buna göre soruşturmalar çerçevesinde, tutuklu sayısı 247'ye yükseldi. 247 kişinin 93’ü müteahhit, 123’ü yapı sorumlusu, 13’ü yapı sahibi, 18’i ise yapıda değişiklik yapan kişiler olarak kaydedildi.

Soruşturma kapsamında 102 kişi hakkında gözaltı talimatı verilirken, 198 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Sorumlu 9 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilirken 35 kişinin öldüğü belirtildi. 82 kişi ise ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

Toplam adli kontrol altında olan kişi sayısı da 322 olarak açıklandı. Bunun 78’i müteahhit, 117’si yapı sorumlusu, 37’si yapı sahibi ve 30’unun binada değişiklik yaptığı belirlendi.

# deprem # soruşturma

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