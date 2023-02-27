Komando ve Çevik Kuvvet ekiplerinin halat çekme oyunu yüzleri güldürdü

Büyük kayıp ve yıkımlara yol açan depremlerin ardından kurulan çadır kentlerde yaralar el birliğiyle sarılıyor. Deprem bölgesinden gelen görüntüler, zorlu günlerde yüzleri güldürüyor. Komando ve çevik kuvvet ekipleri halat çekme oyunu oynadı.

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Halatın bir ucunda çevik kuvvet ekibi, diğer ucunda komandolar. Bu kıyasıya mücadele, çocukların yüzleri bir nebze olsun gülsün diye…

Depremlerin ardından kurulan çadır kentlerde hayat normale dönsün diye el birliğiyle mücadele ediliyor. Büyük kayıplara ve yıkımlara yol açan depremlerin yaraları sarılıyor.

Depremzede vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan güvenlik güçlerimiz, hem ihtiyaçları karşılıyor hem de yüzleri güldürüyor. Afet bölgesinde kurulan çadır kentte komando ve çevik kuvvet ekipleri halat çekme yarışı yaptı. Çocuklarımızın şen kahkahaları iç ısıttı.

Küçükten büyüğe depremzede vatandaşların ilgiyle izlediği yarışı, komandolar kazandı.

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