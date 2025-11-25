Dev operasyon! Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ve şirket yetkilileri hakkında "yasadışı bahis gelirlerini aklama" suçuna odaklanıyor.

Denetimler ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda tespit edilen eylemler çerçevesinde, geniş kapsamlı bir eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerini kapsadı.

SUÇ GELİRİ VE ŞİRKETLERE EL KONULDU

Düzenlenen operasyonda toplam 25 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin adreslerinde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüpheli mal varlıklarına el konulması kararı alındı.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan kararla, soruşturmanın merkezinde yer alan Paybull Anonim Şirketine ve bu şirketle bağlantılı olduğu düşünülen Lezzona Gıda Anonim Şirketine de el konulduğu açıklandı.