Dev operasyon! Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi yakalanırken, Paybull ve Lezzona Gıda’ya ait malvarlıklarına el konuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dev operasyon! Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ve şirket yetkilileri hakkında "yasadışı bahis gelirlerini aklama" suçuna odaklanıyor.

Denetimler ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda tespit edilen eylemler çerçevesinde, geniş kapsamlı bir eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerini kapsadı.

SUÇ GELİRİ VE ŞİRKETLERE EL KONULDU

Düzenlenen operasyonda toplam 25 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin adreslerinde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüpheli mal varlıklarına el konulması kararı alındı.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan kararla, soruşturmanın merkezinde yer alan Paybull Anonim Şirketine ve bu şirketle bağlantılı olduğu düşünülen Lezzona Gıda Anonim Şirketine de el konulduğu açıklandı.

Bakan Işıkhan duyurdu: 15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!Bakan Işıkhan duyurdu: 15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!Sağlık
Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yasadışı bahis
Günün Manşetleri
İBB iddianamesi kabul edildi
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!
Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı
15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor
''Türk medeniyeti kadına yüzyıllardır en yüksek değeri veriyor''
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 6 milyar dolarlık dev finansman yolda
“Türkiye’nin kaderi aile yapısına bağlı!”
Bakan Yumaklı’dan Et ve Süt Kurumu iddialarına yanıt geldi
Çok Okunanlar
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi
Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! Altın fiyatları 10 günün zirvesinde!
Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti!
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak! 4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Valilik duyurdu! Valilik duyurdu!