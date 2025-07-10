Dinçer Azaphan’ın babası Tunç Holding Kurucusu Tuncay Azaphan hayatını kaybetti

Tunç Holding’in Kurucusu ve Onursal Başkanı Tuncay Azaphan hayatını kaybetti. Cenazesi 11 Temmuz Cuma günü Ataköy Ömer Duruk Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Dinçer Azaphan’ın babası Tunç Holding Kurucusu Tuncay Azaphan hayatını kaybetti
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Tunç Holding’in Kurucusu ve Onursal Başkanı Tuncay Azaphan hayatını kaybetti. İş dünyasında uzun yıllar boyunca önemli çalışmalara imza atan Azaphan’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ACI KAYBIMIZ
Tunç Holding’in Kurucusu ve Onursal Başkanımız,
aile büyüğümüz, kıymetli babamız Sayın Tuncay Azaphan’ı
kaybetmenin derin ve tarifsiz acısını yaşıyoruz.”

Cenaze töreni, 11 Temmuz 2025 Cuma günü, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından gerçekleştirilecek.

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