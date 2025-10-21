Emsal karar çıktı! Artık her polis ceza yazamayacak

Adana'da yaşayan Memiş Akça, geçtiğimiz eylül ayında merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde 01 ETL 38 plakalı otomobiline "hatalı park" nedeniyle 993 TL tutarında idari para cezası kesildiğini öğrendi.

Akça, kendisine yazılan bu cezayla ilgili durumu avukat olan kızı Nazan Akça Subaşı'ya anlattı. Avukat Subaşı, babasına kesilen ceza tutanağını detaylı bir şekilde incelediğinde, trafik cezasının trafik polisi olmayan bir genel kolluk görevlisi tarafından kesildiğini tespit etti. Bu tespit üzerine Avukat Subaşı, babası Memiş Akça adına Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne cezanın iptali talebiyle dava açtı.

MAHKEMEDEN TRAFİK CEZASI YETKİSİNE KESİN SINIRLAMA

Geçtiğimiz haftalarda görülen davada mahkeme, avukat Nazan Akça Subaşı'nın itiraz gerekçelerini haklı bularak emsal niteliğinde bir karar verdi.

Mahkeme, hükmünde, "Genel kolluk görevlileri trafik cezası kesemez. Trafik cezası, sadece bu işin eğitimini almış trafik polisleri tarafından kesilir" ifadesini kullanarak 993 TL'lik idari para cezasını tamamen iptal etti.

Davayı kazanan Avukat Nazan Akça Subaşı, alınan kararla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Babasının ceza kesildiğinden eve gelen tebligatla haberdar olduğunu belirten Subaşı, cezanın genel kolluk tarafından kesildiğini tespit ettiklerini söyledi. Subaşı, cezanın kesilme anında babasının etrafta trafik polisi görmediğini ve aracın bulunduğu yerde fotoğrafının dahi çekilmediğini vurguladı. Avukat Subaşı, itiraz gerekçelerini şu şekilde anlattı: "Biz de bunun üzerine trafik cezasına itiraz ettik. Hem yeri, zamanı belli olmayan, hem de hangi kural ihlal edildi? Bu tespiti yapan bir trafik polisi mi diye itiraz ettik." Mahkemenin gerekçelerini haklı bulduğunu dile getiren Subaşı, mahkemenin "genel kollukça trafik cezası yazılamaz" hükmünü kurduğunu ve "Bunu ancak bu işin eğitimini almış trafik polisleri yazabilir" diyerek cezayı iptal ettiğini belirtti. Subaşı, "Dolayısıyla şu an babamın trafik para cezası tutanağı iptal edildi" sözlerini kullandı.

UZMAN OLMAYAN POLİSLER CEZA YAZAMAYACAK

İptal edilen cezanın 993 TL'lik hatalı parktan kaynaklanan bir ceza olduğunu belirten Avukat Subaşı, alınan kararın emsal teşkil edeceğini düşündüklerini vurguladı. Subaşı, bunun nedenini açıklarken, yetkisiz kolluk kuvvetlerinin rahatça ceza yazmasının önüne geçileceğini belirtti. Avukat Subaşı, "Biz bunun emsal olacağını düşünüyoruz. Niye? Çünkü sokağa çıktığımız anda bir sürü polis memuru var. Polis memurlarına, genel kolluğa konunun uzmanı olmamasına rağmen böyle bir yetki verirsek kafalarına göre çok rahat ceza yazabilirler" diye konuştu. Subaşı, aldıkları bu kararla, "Ama bu cezayı herkesin yazamayacağı, bu işin eğitimini almış trafik personelinin ya da bu işin özel olarak eğitimini almış yeterlilik belgesi bulunan kolluk personelinin yazabileceğine dair emsal karar aldık" ifadeleriyle kararın önemini bir kez daha vurguladı.

Avukat Nazan Akça Subaşı, trafik cezası yazılan vatandaşlara yönelik önemli bir uyarıda bulunarak sözlerini tamamladı. Subaşı, "Gerçekten bir trafik kuralı ihlal etmediğinizi düşünüyorsanız genel kollukça bir trafik cezası yazıldıysa lütfen buna 'genel kollukça, trafik cezası yazılamaz' diyerek itiraz etsinler" çağrısını yaptı.