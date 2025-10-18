Emzikte skandal! Türkiye’de de satılan markada tehlikeli kimyasal bulundu

Avrupa'da satışta olan üç ünlü bebek emziğinde sağlığa zararlı BPA maddesi tespit edildi. "BPA içermez" etiketi taşıyan ürünlerin Türkiye'de de satıldığı öğrenildi.

Emzikte skandal! Türkiye’de de satılan markada tehlikeli kimyasal bulundu
Avrupa’nın önde gelen üç emzik markasında yapılan testler endişe yarattı. Çek merkezli tüketici örgütü dTest, yaptığı analizlerde “BPA içermez” etiketi taşıyan bazı ürünlerde bisfenol A (BPA) izlerine rastladı.

Araştırmada Philips Avent, Curaprox ve Sophie la Girafe markalarına ait toplam 19 farklı emzik incelendi. Ürünler, 37 derece yapay tükürük çözeltisinde 30 dakika bekletilerek test edildi.

SINIRI AŞAN BPA MİKTARLARI

Curaprox “Baby Grow with Love” modelinde 19 mikrogram BPA tespit edildi. Bu oran, Avrupa Birliği’nin 10 mikrogramlık sınırını aşıyor.

Sophie la Girafe “Natural Rubber” emziğinde 3 mikrogram,

Philips Avent “Ultra Air” modelinde ise 2 mikrogram BPA bulundu.

MARKALARIN AÇIKLAMASI

Curaprox’un üreticisi Curaden, sonuçları “şaşırtıcı” bulduklarını belirterek BPA içeren partileri gönüllü olarak piyasadan çekeceklerini ve para iadesi yapacaklarını açıkladı.

Sophie la Girafe’ın üreticisi Vulli, artık emzik üretmediklerini ve tüm ürünlerinin bağımsız kuruluşlarca (SGS) test edildiğini belirtti.

Philips, üretim sürecinde BPA kullanılmadığını, ayrıca bağımsız testlerde de BPA’ya rastlanmadığını duyurdu.

UZMANLAR UYARIYOR

Çevre sağlığı kuruluşu Chem Trust, BPA maddesinin göğüs ve prostat kanseri, obezite, diyabet, kalp hastalıkları, kısırlık ve çocuklarda davranış bozukluklarıyla ilişkilendirildiğini hatırlattı.

Avrupa’daki bulguların ardından tüketicilerin Türkiye’de de satışta olan bu ürünlere karşı dikkatli olması istendi.

