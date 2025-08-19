Fenerbahçe bayrağıyla uğurlandı! Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi

Ankara’da hayatını kaybeden “Jrokez” lakaplı genç yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.

Genç yayıncının cenazesi Muğdat Camii’nde düzenlenen törenle defnedildi. Törene ailesi, dostları ve takipçileri katıldı. Gözyaşları ve dualar arasında uğurlanan Dalgakıran için cami avlusunda büyük bir kalabalık toplandı.

Tabutu, Fenerbahçe’ye olan tutkusu nedeniyle sarı-lacivert bayrakla örtüldü. Sevenleri Dalgakıran’ı omuzlarında taşıyarak mezarlığa kadar götürdü.