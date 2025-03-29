İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialar: "Bağış teklif ettik, doğrudan para istediler!"

Yeni Şafak'ın haberine göre o dönemde Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İmamoğlu’nun yönetimindeki belediyenin, başlattıkları konut projesi için kendilerinden 6 milyon TL (o dönem yaklaşık 2,5 milyon dolar) talep ettiğini söyledi.

Gül, arsa sahibi Uğur Güngör ve kardeşi Ali Gül ile birlikte dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık tarafından toplantıya çağrıldıklarını belirtti. Çalık’ın, ruhsat süresinin dolmak üzere olduğunu hatırlatarak 6 milyon TL ödeme yapmalarını istediğini ifade etti.

İş insanı, belediyeye bağış, park ya da cami yapmayı teklif ettiklerini ancak bu önerinin reddedildiğini belirtti. Bunun üzerine 6 milyon TL’lik ödemeyi senet bonosu olarak, İmamoğlu’na yakın isimlerden Fatih Keleş’e teslim ettiklerini söyledi. Paranın kalan kısmını ödeyemedikleri için belediyenin projeden 13 daire seçip aldığı öne sürüldü.

Gül’ün ifadesine göre, Mehmet Murat Çalık eksik kalan miktarın yerine daire verebileceklerini söyledi. Fiyatlandırma ise belediye tarafından belirlendi. Tapu işlemlerinde, İmamoğlu’na yakın isimlerden Adem Soytekin’in devreye girdiği ve bizzat arayarak, "Daireleri ben alacağım, satış ofisine geliyorum" dediği iddia edildi. Soytekin’in, projedeki 13 bağımsız bölümü maket üzerinden seçerek aldığı ifade edildi.

Zafer Gül, söz konusu dairelerde Şekerbank adına 90 milyon TL ipotek bulunduğunu ve tapu devri masraflarını kendilerinin karşıladığını belirtti. Ancak, yüklenicilerle arsa sahibi arasındaki dava nedeniyle bazı dairelerin ipoteğinin kaldırılamadığını söyledi. İnşaatın durmaması için ipotekli 4 daireyi, Adem Soytekin’den bedel karşılığında geri aldıklarını ve tapuda bizzat Soytekin’e ödeme yaptıklarını ifade etti.

Belediyeye sundukları tadilat projesiyle toplam satılabilir alanı küçülttüklerini ancak daire metrekarelerini azaltarak konut sayısını artırdıklarını belirten Gül, bu değişiklikle 600 konut ve 37 işyeri olarak yeni bir düzenleme yapıldığını kaydetti. Belediye yetkililerinin, ruhsatın yenilenmesi için kendilerini zorladığını öne sürdü.

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığı öğrenildi. MASAK raporuna göre, Pehlivan'ın İBB’ye yönelik terör soruşturmasında adı geçen Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı ile bağlantılı para hareketleri tespit edildi.

Pehlivan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pehlivan, savcılıktaki ifadesinin ardından "yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.