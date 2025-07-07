İstanbul'da İncirli metrobüs durağında bir metrobüs alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Bakırköy İncirli metrobüs durağında bir metrobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm aracı saran alevler nedeniyle yolcular hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, çevrede büyük paniğe neden olurken, yaşananlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

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