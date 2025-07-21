İzmir’de sahte alkol baskını: 5 milyon TL’lik etil alkol ele geçirildi

İzmir’de sahte içki üretimi yapılan depolara düzenlenen baskında 5,8 ton sahte etil alkol ve binlerce doluma hazır malzeme ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İzmir’de sahte alkol baskını: 5 milyon TL’lik etil alkol ele geçirildi
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İZMİR’DE SAHTE ALKOL OPERASYONU: 5 TONLUK DEPOYA BASKIN

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve dağıtımına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye bastı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14 ve 16 Temmuz tarihlerinde Bornova ve Karabağlar’daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan sahte içki ve doluma hazır malzemeler ele geçirildi.

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Depolarda yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler şöyle:

5,8 ton taklit etiketli etil alkol
4,46 litre içki aroması
4.470 adet boş içki şişesi
12.050 adet kapak
500 adet içki kutusu
Ekipler, ele geçirilen sahte alkol ve malzemelerin iç piyasaya sürülmek üzere hazırlandığını, üretimin ise sağlıksız koşullarda yapıldığını tespit etti.

3 GÖZALTI, 1 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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