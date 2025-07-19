İzmir'deki orman yangınının nedeni ortaya çıktı: Raporla kanıtlandı

RAPORDA ELEKTRİK KAYNAKLI YANGIN TESPİTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı teknik rapora göre, 29 Haziran’da Menderes’te başlayan ve Seferihisar’a sıçrayan yangın, zeytinlikten geçen alçak gerilim hattındaki kısa devre sonucu çıkan kıvılcımlarla başladı.

Yangının başlangıç noktası, zeytinlik içerisinde yer alan kuru otlarla kaplı bir alandı. Raporda, alçak gerilim hattında oluşan kısa devre sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, ardından alevlerin zeytin ağaçlarına, ormanlık alana ve yerleşim bölgelerine yayıldığı belirtildi.

"ARK YAPMA, DEFORME HATLAR..."

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Zeytinlik içerisinden geçen alçak gerilim hattında herhangi bir neden ile (rüzgâr nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi, ark yapması, elektrik hattındaki yıpranma, deforme olma vb.) meydana gelen elektrik kısa devre sonucu çıkan kıvılcımların altında bulunan otları tutuşturması…”

SADECE MENDERES DEĞİL, ÖDEMİŞ VE ÇEŞME DE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Benzer şekilde, Ödemiş Tosunlar Köyü’nde çıkan yangının da elektrik tellerinin kopması sonucu başladığı belirtildi. Köy Muhtarı Recep Fırtına, dağıtım şirketi GDZ Elektrik’in telleri bu yıl değiştirme sözü verdiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini aktardı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme’deki yangının da elektrik hatlarından çıktığını söyledi. Böylece, İzmir’in farklı ilçelerinde aynı dönemde çıkan yangınların ortak noktası altyapı kaynaklı elektrik arızaları oldu.