Kahramanmaraş'ta deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Karamanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7 Km derinlikte ve sabah 06:23'de meydana geldi.