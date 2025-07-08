Mardin’de 7 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Mardin’de 7 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Mardin’in Artuklu ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstasyon Mahallesi’nde, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde saat 15.00 sıralarında yaşanan kazada, 3 minibüs, 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç birbirine çarptı.

Kazada Gurbet G. (34), Mehmet K. (38) ve Ömer Faruk G. (26) yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ev hapsi kararı verilen Abdurrahman Tutdere'den ilk açıklamaEv hapsi kararı verilen Abdurrahman Tutdere'den ilk açıklamaGündem
Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
İSKİ o ilçeleri uyardı: 15 saatlik su kesintisi başlıyor!İSKİ o ilçeleri uyardı: 15 saatlik su kesintisi başlıyor!Yurt
trafik kazası mardin
Günün Manşetleri
''Bu sonu olmayan bir savaş olur''
110 bin Euro’luk rüşveti kabul etti
POS CİHAZLARIYLA DEV VURGUN!
8 İLDE 25 GÖZALTI
"KAFES" OPERASYONUNDA 25 GÖZALTI
İstanbul'da İncirli metrobüs durağında bir metrobüs alevlere teslim oldu.
Bugün görevden alınan eski Ulaştırma Bakanı Starovoyt intihar etti
MSB Bakanı Güler'den ilk açıklama
GAZETECİ HİKMET ÇETİNKAYA HAYATINI KAYBETTİ
'MÜŞTERİ LİSTESİ' BULGUSUNA RASTLANMADI
Çok Okunanlar
300 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazançlar 300 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazançlar
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti
Emekliye 24 bin TL promosyon fırsatı! Emekliye 24 bin TL promosyon fırsatı!
Akaryakıta zam yolda! Akaryakıta zam yolda!
Refahın adresi belli oldu! Refahın adresi belli oldu!