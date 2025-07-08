Mardin’de 7 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstasyon Mahallesi’nde, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde saat 15.00 sıralarında yaşanan kazada, 3 minibüs, 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç birbirine çarptı.

Kazada Gurbet G. (34), Mehmet K. (38) ve Ömer Faruk G. (26) yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.