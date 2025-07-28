Popüler flört uygulaması hacklendi! 72 bin fotoğraf ve mesaj sızdırıldı

Kadınların erkeklerle çıktıkları randevuları anonim olarak değerlendirdikleri Tea isimli flört uygulaması, büyük bir veri ihlaliyle gündeme geldi. Tea sözcüsü, Reuters’a yaptığı açıklamada siber saldırıyı doğruladı ve yaklaşık 72 bin görüntünün izinsiz şekilde sızdırıldığını açıkladı.

Sızdırılan veriler arasında, 13 bin adet selfie ve hesap doğrulama amacıyla gönderilen fotoğraflı kimlikler ile birlikte gönderiler, yorumlar ve doğrudan mesajlardan oluşan 59 bin görsel yer aldı.

Şirket, “Sistemlerimize yetkisiz erişim tespit ettik. Güvenlik açığını kapatmak için üçüncü taraf siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalışıyor, 24 saat kesintisiz önlem alıyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca hiçbir e-posta adresi veya telefon numarasının sızmadığı, sadece Şubat 2024 öncesi kaydolan kullanıcıların etkilendiği belirtildi.

İhlalin ilk olarak cuma günü erken saatlerde 404 Media tarafından raporlandığı bildirildi.

“Kadınlar flört ederken asla güvenliklerinden ödün vermemelidir” sloganıyla bilinen Tea, doğrulanan kadın kullanıcıların erkekler hakkında anonim şekilde değerlendirme yapmalarına olanak tanıyan bir platform olarak öne çıkıyor.

Son günlerde özellikle Instagram üzerinden hızla popülerlik kazanan uygulamanın, iki milyondan fazla yeni kullanıcı başvurusu aldığı belirtilmişti. Tea’ya kaydolmak isteyen kullanıcıların selfie çekmesi gerekiyor. Uygulama bu fotoğrafların sistem tarafından incelendikten sonra silindiğini savunuyordu.