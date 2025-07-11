Resmi Gazete’de yayımlandı: 4 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversiteye rektör atandı. Atama kararları 11 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı üniversitelere rektör ataması yapıldı. Kararlar, 11 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Atamaya ilişkin karar kapsamında, 4 üniversiteye yeni rektör görevlendirildi.
Atanan isimler şu şekilde:
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Cengiz Yılmaz
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Adem Akçakaya
İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Atilla Arkan
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk
Resmî atamalar, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapıldı.