Şanlıurfa Valiliği ormanlara girişleri yasakladı: Ateşli piknikler 31 Ekim’e kadar yasak

Türkiye genelinde artan orman yangınları riski nedeniyle Şanlıurfa Valiliği yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentteki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Ayrıca, ormanlara yakın mesire ve ağaçlık alanlarda da ateşli piknik yapılmasına 31 Ekim 2025 tarihine kadar izin verilmeyeceği duyuruldu.

Alınan önlemler kapsamında, mangal, semaver gibi ateşle kullanılan tüm ekipmanların ormanlık alanlarda ve çevresinde kullanılması da yasak kapsamına alındı.

Valilik, yasağın uygulanmasına yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Jandarma, Emniyet, Orman Muhafaza Birimleri ve Belediye Zabıtaları tarafından yapılacak kontrollerle, yasağa uyulup uyulmadığı düzenli şekilde takip edilecek.

Vatandaşların, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan bu kararlara hassasiyetle uyması istendi.