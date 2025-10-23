Şehit babasına kan donduran hakaret: 'Dilencisiniz!' diyen otobüs şoförü hakkında suç duyurusu

Sivas'ta bir halk otobüsü şoförünün, şehit babasına hakaret edip fiziki saldırıda bulunduğu iddiası infial yarattı. Şoförün iş akdi feshedilirken, "Kanımıza dokunan 'dilencisiniz' cümlesidir" diyen dernek başkanı ve şehit babası, soluğu adliyede alarak suç duyurusunda bulundu.

Şehit babasına kan donduran hakaret: 'Dilencisiniz!' diyen otobüs şoförü hakkında suç duyurusu
Yayınlanma:

Sivas'ta bir şehit babasının toplu taşıma aracında yaşadıkları büyük tepki çekti. İddiaya göre, bir halk otobüsü şoförü, şehit babasıyla tartıştı ve kendisine hakaret etti. Olayın ardından Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ve şehit babası Kaya Duran Kıraç, hukuk mücadelesi başlattı.

"EL KALDIRMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR"

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Deveci ve Kıraç, adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Dernek Başkanı Deveci, Çayboyu Mahallesi hattında görev yapan bir özel halk otobüsü şoförü tarafından şehit babasına yönelik gerçekleştirilen hakaret ve fiziki saldırıya sert tepki gösterdi. Bu olayı en sert şekilde kınadıklarını vurgulayan Deveci, "Şehitlerimizin kanıyla vatan olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak kimsenin haddine değildir." dedi.

ŞOFÖRÜN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ, PARA CEZASI UYGULANDI

Deveci, skandal olayın hemen ardından gerekli mercilerle irtibata geçtiklerini anlattı. Şoför hakkında hem idari hem de cezai işlemlerin hızla başlatıldığını belirten Deveci, süreci şöyle özetledi: "Şoför hakkında idari işlem başlatılmış, iş akdi feshedilmiş ve idari para cezası uygulanmıştır. Bu karar, benzer saygısızlıkları düşünen herkese açık bir uyarı olmalıdır. Hiç kimse, bir daha böyle bir cüreti göstermemelidir. Ayrıca, olayı cep telefonlarıyla kayda alarak gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayan duyarlı gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

"KANIMIZA DOKUNAN CÜMLE 'DİLENCİSİNİZ' SÖZÜDÜR"

Dernek Başkanı Deveci, olayın bilinçli bir hakaret olabileceğine de dikkat çekti. Şehit yakınlarının otobüse bindikleri esnada kartlarını okuttuklarında, sistemdeki cihazda "Vatan Size Minnettardır" cümlesinin seslendirildiğini anlatan Deveci, şoförün bunu bilmemesinin mümkün olmadığını savundu.

Deveci, tepkilerinin odağındaki sözü ise şöyle açıkladı: "Okuttuğu zaman zaten bunu duyuyor. Zaten bunun bilinçli olduğunu şöyle anlayabiliriz, videonun sonunda bizim kabul edemediğimiz, zorumuza giden, kanımıza dokunan 'dilencisiniz' cümlesidir."

2009 yılında İzmit'in Kandıra mevkisinde elim bir silah kazası sonucu şehit olan Ali Kıraç'ın babası, 62 yaşındaki Kaya Duran Kıraç ise yaşanan olayın çok zoruna gittiğini dile getirdi.

Şoförün kendisini şikayet etmesi yönünde meydan okuduğunu belirten acılı baba, "Git diyor bildiğin yere şikayet et. Ben de gelerek bildiğim yere şikayet ettim. Adalet gereğini yapacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

