Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’na “Tefecilik ve Kara Para” operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli yürütülen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Şaban Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe olduğu bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheliler ;

1- Sezgin Baran KORKMAZ

2- Cihan EKŞİOĞLU

3- Çağlar ŞENDİL

4- Melike YÜKSEL

5- Sinan GÖRKEM GÖKÇE

6- Şaban KAYIKÇI

7- Alpan KESKİN

Hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararlarına istinaden operasyon icra edilmiş olup, şüpheliler Cihan EKŞİOĞLU, Şaban KAYIKÇI, Şaban ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE gözaltına alınmıştır.

Soruşturma gizliliği gözetilerek ve genişletilerek, titizlikle işlemlere devam olunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."